وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أن العرض العسكري تقيمه وزارة الدفاع على أوتوستراد المزة بدمشق، مشيرة إلى تحليق طيران مروحي فوق سماء دمشق بالتزامن مع العرض.

ولفتت إلى توافد المواطنين إلى ساحة الأمويين بدمشق للمشاركة باحتفالات ذكرى التحرير، موضحة أن ذلك يأتي وسط استعدادات أمنية مكثفة في ساحة الأمويين ومحيطها بدمشق لتأمين الاحتفالات .

وكان الشرع أدى صلاة الفجر في المسجد الأموي الكبير بدمشق حيث قال، في كلمة بذكرى التحرير: "لن يقف في وجهنا أي أحد مهما كبر أو عظم، ولن تقف في وجهنا العقبات، وسنواجه جميعاً كل التحديات".

وأضاف: "من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها، ببناء يليق بحاضرة سوريا العريقة.. سنعيد بناءها".

ووضع الشرع قطعة من ثوب الكعبة المشرفة في رحاب المسجد الأموي بدمشق وهي هدية قُدمت له من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، وفق الوكالة.

ورفعت مآذن المساجد في غالبية المحافظات السورية، التكبيرات، إيذاناً بانطلاق فعاليات عيد التحرير في سوريا في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد.

وتحتفل سوريا بعيد التحرير الأول والذي يتزامن مع ذكرى سقوط نظام الأسد، حيث تعمّ مختلف المناطق احتفالات واسعة، وتتجهز مختلف المحافظات لتجمعات شعبية حاشدة ضمن الساحات الرئيسية.