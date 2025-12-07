وأوضح زامير في بيان أصدره الجيش الإسرائيلي أن "الخط الأصفر يشكل خط حدود جديدا، خط دفاع متقدم للمستوطنات، وخط هجوم".

وكانت إسرائيل رسمت خطا أصفر بموجب اتفاق وقف حرب غزة، لتحديد مناطق سيطرة جيشها في المناطق الشرقية من قطاع غزة، ووضعت حواجز بهذا اللون على الأرض.

وتزيد المساحة داخل الخط الأصفر التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي قليلا على نصف مساحة القطاع، إلا أن حماس تتهم إسرائيل بتوسيعها.

واتهمت حركة حماس إسرائيل، بـ"تحريك الخط الأصفر"، لتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها في قطاع غزة.

ويقضي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر، بتراجع القوات الإسرائيلية إلى ما وراء "الخط الأصفر" المحدد للمنطقة التي انسحبت منها.







