ونقل الموقع عن مسؤول أميركي ومصدر إسرائيلي، إنه يتعين أولا على نتنياهو الموافقة على عقد صفقة غاز استراتيجية مع مصر، وعلى اتخاذ خطوات أخرى لحث السيسي على اللقاء.

وبحسب "أكسيوس"، تسعى الولايات المتحدة إلى تحسين العلاقات بين إسرائيل والدول العربية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية.

وقال مسؤول أميركي، إنها فرصة عظيمة بالنسبة لإسرائيل. فبيع الغاز لمصر سينتج عنه ترابطا، ويوفر سلاما أكثر دفئا، ويحول دون اندلاع حرب.

وكشف مصدر إسرائيلي ومسؤول أميركي أن نتنياهو شكل مؤخرا فريقا يعمل بهدوء على إعداد "مخرجات اقتصادية ملموسة" لقمة محتملة مع السيسي.