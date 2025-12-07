وتزامن الاعتصام مع انتشار عسكري متزايد لقوات المجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية والجنوبية.

وفق مصادر عسكرية، أرسلت تعزيزات جديدة إلى محافظة المهرة، بعد تحركات مماثلة سابقا في حضرموت، عقب عملية إعادة انتشار واسعة في مديريات وصحراء المحافظة.

وقال المجلس إن هذه التعزيزات تهدف إلى منع تهريب السلاح والمخدرات إلى جماعة الحوثي، وللتصدي لما وصفها بمحاولات "تكديس سلاح" من قبل قوات مرتبطة بتنظيم الإخوان، إضافة إلى جهود لمكافحة جماعات إرهابية ناشطة في المناطق الصحراوية والحدودية.

من جهة أخرى، قتل ضابطان وجنديان عقب انفجار عبوة ناسفة في الطريق الرابط بين الخشعة والعبر بمحافظة حضرموت، بعد أيام من تهديدات بهجمات إرهابية، بينما أفشلت قوات المجلس هجوما لتنظيم القاعدة على مقر اللواء السادس دعم وإسناد في وادي عومران بمحافظة أبين.

وتعليقا على العمليات والتحركات، قال قائد المقاومة الوطنية، طارق صالح، إن ما يجري يمثل "إعادة انتشار في مسرح العمليات وضبط أي تحركات مشبوهة للحوثيين" على شريط ساحلي يمتد من الساحل الغربي إلى الشرقي، في إطار جهود وصفها بالمشتركة لضمان الأمن والاستقرار في جنوب الي