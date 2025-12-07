وأضاف الشيباني في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الدوحة، أن سوريا أظهرت قدرا من العقلانية والدبلوماسية يفوق ما أبدته إسرائيل، مؤكدا رغبة دمشق في أن تتوقف إسرائيل عن التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا والتأثير على طوائف وجماعات من السكان.

وفي حديثه عن الوضع الداخلي، شدد الوزير على أن سوريا تحتاج إلى استقرار أمني داخلي يرتبط بالأمن الإقليمي، مضيفا أن سياسة بلاده تتجنب الاصطفافات وستنجح بدعم إرادة دولية.

وأشار الشيباني إلى أن "سوريا تحتاج إلى علاقة هادئة مع الجميع ودعم المجتمع الدولي".

وشدد وزير الخارجية على أن الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي تتطلب المزيد من العمل مستقبلا، مشيرا إلى أن سوريا انطلقت بدعم شعبي رغم قلة الإمكانيات وإرث النظام السابق.