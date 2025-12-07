ووفقا لإذاعة "كان" الإسرائيلية، من المقرر أن تستأنف حماس والصليب الأحمر، اليوم الأحد، البحث عن رفات الجندي ران غفيلي، وهي آخر جثمان لمحتجز في قطاع غزة.

وقال التقرير إن عملية البحث ستجرى في حي الزيتون في مدينة غزة، شمالي القطاع، وتعتقد إسرائيل أن حركة حماس لديها دليل على مكانه، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وأكد القيادي في حركة حماس خليل الحية أن حركته والصليب الأحمر سيقومان بالبحث في مناطق لم يتم البحث فيها بعد.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت، الخميس الماضي، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجثمان الذي أعيد إلى إسرائيل يوم الرابع من ديسمبر الجاري يعود إلى "سوتيساك رينتالاك" وهو محتجز من تايلاند.

وأكد مكتب نتنياهو أن "هناك رهينة واحدة لا يزال جثمانها محتجزا في غزة، وهي الرقيب أول ران غفيلي".

وأفرجت الفصائل الفلسطينية، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء، ورفات 27 آخرين من أصل 28، وفق ما أعلنته الفصائل.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وبموجب الاتفاق، أفرجت حماس عن جميع المحتجزين العشرين الأحياء، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.