وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية الحافلة منقلبة على سقفها إلى جانب طريق في بلدة تبلبالة، على بُعد نحو 400 كيلومتر جنوب مدينة بشار، في جنوب البلاد.

وانحرفت الحافلة التي كانت تقل ركابا وانقلبت أثناء سيرها على الطريق السريع الذي يربط مدينتي بشار وتندوف، في أقصى جنوب الجزائر.

وأعرب الرئيس عبد المجيد تبون عن حزنه الشديد للحادث، مقدما تعازيه لأسر الضحايا.

ويعد هذا الحادث المروري الأكثر دموية منذ أغسطس، عندما تدهورت حافلة تقل ركابا في واد قرب الجزائر العاصمة، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا.

وبعد ذلك الحادث، قررت السلطات الجزائرية سحب جميع الحافلات التي ظلت في الخدمة لأكثر من 30 عاما.

وقالت وزارة النقل الجزائرية في بيان إنه تقرر : "سحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحظيرة الوطنية، والتي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة، وذلك في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر تمنح لأصحاب الحافلات المهترئة لاستبدالها بأخرى جديدة".