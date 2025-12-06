وأضاف فيدان، في حديثه خلال منتدى الدوحة 2025، أن أنقرة تواصل بذل كل ما في وسعها لضمان تنفيذ خطة السلام في غزة في أسرع وقت ممكن، وإنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وأشار الوزير التركي إلى وجود جهود كبيرة، لا سيما في المجالين الإنساني والدبلوماسي، لوقف الحرب وتنفيذ خطة السلام، مؤكداً استمرار التنسيق مع الشركاء في المنطقة، إلى جانب الولايات المتحدة وأوروبا، لضمان تطبيق الاتفاق ودفعه قدما.