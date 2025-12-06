وأكد الطيب عثمان يوسف في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الدولة العميقة" لا تزال قائمة، وأن الجيش السوداني أعاد 98% من الموظفين المفصولين سابقا بسبب انتمائهم لتنظيم الإخوان، مما يعكس أن السيطرة الفعلية للتنظيم على الجهاز الحكومي والخدمة المدنية تفوق ما يتم تداوله رسميا.

وأشار إلى أن سيطرة تنظيم الإخوان تمتد إلى مؤسسات أمنية وعسكرية، إضافة إلى شبكة مصالح اقتصادية تضم تجارا ومستوردين وتدير شركات تعمل في الخليج وأوروبا والولايات المتحدة وعدة دول آسيوية وأفريقية.

وبالتزامن مع نفي البرهان أي وجود أو نفوذ لجماعة الإخوان داخل الجيش، ووصفه حديث مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، بشأن وجود تنظيم الإخوان داخل الجيش، بأنه "فزاعة كاذبة"، أعاد ناشطون نشر عدد من مقاطع الفيديو الحديثة التي تظهر ترديد جنود في الجيش شعارات جهادية إخوانية، كما يكشف في إحداها صراحة أمين حسن عمر القيادي في التنظيم أن البرهان نفسه كان رئيسا للمؤتمر الوطني - الجناح السياسي لتنظيم الإخوان - خلال فترة عمله ضابطا في إحدى مناطق غرب السودان.

وبحسب مراقبين عسكريين، فإن غالبية دفعات الكلية الحربية التي تم استيعابها بعد عام 1989 كانت تضم عناصر مرتبطة بالتنظيم، ويشغل كثير منهم حالياً مناصب قيادية داخل الوحدات العسكرية.

ولفت الأمين العام للجنة تفكيك نظام الإخوان إلى أن لجان التفكيك كانت جمعت معلومات وملفات فساد واسعة، توثق آليات تمكين التنظيم ومصالحه المتداخلة على مدار أكثر من 30 عاما، مؤكدا أن لديهم بيانات قادرة على كشف الجناة، وهم مستعدون للتعاون مع أي جهة محلية أو دولية لكشف الحقائق.

وأوضح الطيب عثمان: "نحتفظ بتلك البيانات والمعلومات في مكان آمن ومستعدون للتعاون مع أي جهة في إطار الجهود الرامية لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية".