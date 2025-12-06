وأضاف، خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات منتدى الدوحة في قطر، أن الوسطاء يعملون معا لدخول المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.

واعتبر رئيس الوزراء القطري أن الهدنة في غزة "غير مكتملة" من دون انسحاب إسرائيلي كامل.

من جانبه قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن "الهدف الرئيسي لقوة إرساء الاستقرار في غزة يجب أن يكون الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على الحدود".

وأضاف أن المفاوضات بشأن قوة الاستقرار في غزة لا تزال مستمرة بما في ذلك بحث تفويضها وقواعد الاشتباك.