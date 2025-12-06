وذكرت وسائل الإعلام أن فلسطينيا قتل وأصيب 3 آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط دوار العطاطرة غربي بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر محلية قولها إن "شهيدا و3 مصابين وصلوا إلى مستشفى الشفاء إثر استهداف من طائرة كواد كابتر إسرائيلية على دوار العطاطرة شمال غزة".

وأفادت مصادر محلية بـ "استشهاد ضابط بالدفاع المدني متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس باستهداف الاحتلال محيط مسجد الرباط بمشروع بيت لاهيا شمال غزة".

وكانت طائرة مسيّرة انتحارية للقوات الإسرائيلية ألقت قنابل قرب مسجد الرباط في مخيم جباليا للاجئين، شمالي قطاع غزة، وأسفرت عن إصابتين في منطقة الفالوجا.

وشنت الطائرات الإسرائيلية فجر اليوم السبت غارات مكثفة على أرجاء متفرقة من شرقي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار تركز داخل نطاق الخط الأصفر ومحيطه.

وأفادت مصادر طبية بإصابة مواطن شمال قطاع غزة، في حين نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف في منطقة الشيخ زايد شمالي القطاع.

وأشار المركز إلى أنه "منذ بدء اتفاق وقف إطلاق في 10 أكتوبر الماضي استشهد 369 مواطنا، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى أكثر من 920 مصابا".