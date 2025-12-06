وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" أنه من المنتظر الكشف عن هيئة دولية مكلفة بإدارة قطاع غزة في إطار المرحلة التالية من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية، وذلك بحلول نهاية العام، وفقا لمصادر رسمية عربية وغربية.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الهيئة، المعروفة باسم "مجلس السلام" ويرأسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستشرف على إعادة إعمار غزة بموجب تفويض من الأمم المتحدة لمدة عامين قابلة للتجديد.

ونقلت الوكالة عن مصادر رسمية عربية وغربية، أن الهيئة ستضم نحو اثني عشر من قادة الشرق الأوسط والدول الغربية.