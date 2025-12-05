وأضاف براك خلال جلسة أدارتها هادلي غامبل، كبير مذيعي IMI الدوليين بمعهد ميلكن أن سوريا "تعلم أن جزءًا من الحل يكمن في اتفاق مع إسرائيل".

وتابع براك: "رأيي الشخصي في رغبة الرئيس (ترامب) هو أن نتوصل إلى اتفاق هناك، بدءا من اتفاقية الأمن والحدود، واستخدام المناطق، والمضي قدما نحو التطبيع، يجب أن يكون هو الحل"، مضيفا:"أعتقد أن إسرائيل تريد ذلك أيضا".

وصرح الرئيس دونالد ترامب، الإثنين، بأنه يريد أن تتمتع كل من سوريا وإسرائيل "بعلاقة طويلة ومزدهرة، ووفقا لمبعوثه إلى سوريا، فإن دمشق تدفع باتجاه السلام بينما لا تزال إسرائيل حذرة.

وقال براك: "هم (سوريا) يعرفون أن جزءًا من الحل هو صفقة مع إسرائيل. لديهم عدد كبير من المقاتلين الأعداء الذين يحاولون تخريب هذا المسار… أعتقد شخصيًا أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح، وموقفهم معنا كان متعاونًا تمامًا. كل ما نطلبه منهم، ودفعهم باتجاه إسرائيل، يقومون به. إسرائيل لم تثق بعد، ولذلك فإن العملية بطيئة جدا".

في تصريحات أدلى بها في وقت سابق من هذا الأسبوع، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتفاق نظريًا مع مطالبته بمنطقة عازلة واسعة، حتى بعد تحذير الرئيس ترامب من أي إجراءات قد تزعزع استقرار الحكومة الجديدة في دمشق.

وعن أمن المنطقة الأوسع، قال باراك إن الرئيس ترامب يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن فقط إذا كانت طهران جادة في ذلك.

وأضاف: "رئيسنا ذكي بما يكفي ليعرف أن استدراجه لمجرد الدخول في حوار يسمح باستمرار هذا القتل العبثي من أجل النفوذ لن يحدث".