وقال الفيصل، خلال جلسة أدراتها هادلي غامبل، كبير مذيعي IMI الدوليين، بمعهد ميلكن: "إسرائيل هي بالتأكيد مُثيرة المشاكل، ويجب على الولايات المتحدة كبح جماحها".

وأشار إلى هجمات إسرائيل المستمرة على لبنان وغزة، وكذلك سوريا، كدليل على أنها "تشعر بثقلها".

وقال الأمير تركي الفيصل: "بقصفها سوريا بشكل شبه يومي، ومواصلتها قصف الفلسطينيين في غزة أو الضفة الغربية، وكذلك في لبنان حيث يُفترض وجود وقف لإطلاق النار، فإنهم (إسرائيل) لا يُبشرون بالسلام في منطقتنا".

وأضاف أن الضربة الإسرائيلية، التي استهدفت مفاوضي حماس في الدوحة أثناء دراستهم لمقترحات وقف إطلاق النار في غزة، كانت "إشارة تحذير" أظهرت أن على مجلس التعاون الخليجي أن يتحد للدفاع عن نفسه.

وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي على المملكة العربية السعودية النظر في تطوير ترسانتها النووية الخاصة، قال إنه خيار ينبغي على المملكة "دراسته بجدية".

وقال الأمير تركي: "سمعنا كلمات من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل سنوات مفادها بأنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فإن المملكة ستسعى أيضا إلى ذلك، إن تطورات الأمور خلال العام الماضي، مع قصف المنشآت النووية الإيرانية، ربما تكون قد أخرت، إن صح التعبير، قدرات إيران على امتلاك أسلحة نووية".

لكنه أكد على أن تقلبات المنطقة تستدعي معالجة قضية الأسلحة النووية بشكل شامل.

وأضاف: "لدينا بالفعل دولة مسلحة نوويا في هذه المنطقة، وهي إسرائيل لا أحد يتحدث عن إسرائيل، لذا أعتقد أن هذا أمر آخر يجب أن يبقينا متيقظين وحذرين في سعينا لتحقيق ما أعتقد أنه الأفضل، وهو منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل".

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن الشرق الأوسط قد تجاوز منعطفًا فيما يتعلق بالجماعات الإرهابية، كان غير متفائل.

وقال: "برأيي، إن قضية الإرهاب، وفكرة (نحن وهم)، ستبقى دائماً موجودة، وكانت كذلك تاريخياً".

وأضاف أن المشكلة "غير محصورة في منطقة جغرافية محددة، ولا في انحراف واحد في التفسير الديني، ولا أي تمييزات أخرى".

لكن الأمير تركي حذّر من أن قضية فلسطين، وفشل العالم في التعامل مع أفعال إسرائيل، قد يزرعان بذور ظهور حركات متطرفة جديدة.