وفي منشوره على منصة إكس (تويتر سابقا)، قال القيادي الإخواني: "مشاركة أمل علم الدين في كتابة الدستور ليست أمرًا سيئًا، وقد استعنا بمستشارين وأساتذة متخصصين في الدساتير المقارنة".

وبهذا الاعتراف الرسمي يقر أحد صناع دستور 2012 بأن الإخوان استعانوا بشخصيات أجنبية في صياغة دستور مصر، وهو ما أنكروه لسنوات طويلة.

وأثار النجم السينمائي جورج كلوني، جدلًا واسعًا بعد تصريحات صادمة بشأن دور زوجته، أمل علم الدين، في صياغة دستور جماعة الإخوان في مصر.

وقال كلوني في برنامج درو باريمور: "نعم، على أي حال، ساعدت زوجتي في صياغة دستور جماعة الإخوان المصرية في عام 2012 بعد الثورة" وفق تعبيره.

وأثارت التصريحات تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، فقد نقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات كلوني على أنها "كشف عن دستور الإخوان ومشاركة أمل علم الدين في كتابته من لندن".