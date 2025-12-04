وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله، في سياق التعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها الحزب لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة.

يأتي هذا فيما تعقد الحكومة اللبنانية اجتماعا لبحث خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن قائد الجيش اللبناني أنهى عرض التقرير الثالث بشأن خطة حصر السلاح واستعرض الإجراءات التي قام بها الجيش خلال زيارة البابا ليو الرابع عشر.

من جانبها، أكدت مصادر لبنانية لـ"سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، أنّ السبيل الوحيد لتجنّب التصعيد مع إسرائيل يتمثل في مواصلة الجيش اللبناني لعمله وتسريعه، مع الإعلان عن جدول زمني واضح لسحب السلاح شمال نهر الليطاني وعلى كامل الأراضي اللبنانية.

وأوضحت المصادر أن حزب الله لن يعترض على هذا التوجّه طالما أنه يندرج في إطار تجنيب لبنان مواجهة عسكرية واسعة.