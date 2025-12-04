وأكدت المصادر أن الوضع في القطاع مستقر، وأن القوات تواصل عمليات التمشيط لضمان سلامة المنشآت واستمرار العمل بصورة طبيعية.

وتشير تقديرات مراقبين إلى أن حضرموت تتجه نحو مرحلة استقرار أمني أكبر، مع تقدم القوات في تنفيذ خطة الانتشار، وسط تأكيد رسمي بأن الملف الأمني "لن يكون خاضعًا لأي قوى خارج إطار الدولة".

وقالت مصادر أمنية، الأربعاء، إن القوات عززت مواقعها في محيط القطن والعبر، وأقامت نقاط تفتيش جديدة ضمن خطة لتثبيت الأمن وتنفيذ أوامر قبض صادرة عن النيابة العامة.

تشهد مناطق ساحل حضرموت توترا سياسيا بين المجلس الانتقالي الجنوبي وما يعرف بحلف قبائل حضرموت المسلح الذي ينادي بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية.