وقال مرقص، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إن هذا التكليف "ليس تطبيعا للعلاقات مع إسرائيل"، مشددا على أن الموقف اللبناني الرسمي من الاحتلال ثابت ولم يتغير، وأن أي إجراءات تقنية تُتخذ لا تمس بالثوابت الوطنية.

وأضاف أن اختيار الشخصية المدنية ضمن "الميكانيزم" يحظى بتوافق لبناني واسع، مؤكدا أنها "لن تكون محل انقسام سياسي داخلي"، في ظل الحرص على إدارة هذا الملف بحساسية وطنية عالية بعيدا عن التجاذبات.

يذكر أن لجنة "الميكانيزم" هي لجنة إشراف دولي لبناني إسرائيلي تشكّلت رسميًّا في نوفمبر 2024 بعد اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وجرى تنظيمها تحت رعاية دولية (ومشاركة دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا) وبإشراف قوات اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان).

تطورات ميدانية في الجنوب

وفي الشأن الأمني، شدد وزير الإعلام اللبناني على أن الجيش اللبناني مستمر في عملياته وانتشاره في جنوب لبنان، رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس.

وأشار إلى أن الجيش اللبناني اقترب من إنهاء المرحلة الأولى من عملية انتشاره في جنوب البلاد، في إطار تنفيذ المهام الموكلة إليه لحفظ الأمن وبسط سلطة الدولة، بالتوازي مع الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تثبيت الاستقرار.

وختم مرقص بالتأكيد على أن الدولة اللبنانية ماضية في تعزيز حضور مؤسساتها الشرعية في الجنوب، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، "بما يكرّس السيادة الوطنية ويحمي الاستقرار في هذه المرحلة الدقيقة".