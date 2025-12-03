وبحسب مصادر أمنية، عززت القوات مواقعها في محيط القطن والعبر، وأقامت نقاط تفتيش جديدة ضمن خطة لتثبيت الأمن وتنفيذ أوامر قبض صادرة عن النيابة العامة. وأكدت المصادر أن الانتشار يسير دون تسجيل مواجهات جديدة.

في المقابل، تراجع الوجود المسلح للمجموعات القبلية في عدد من المناطق، بعد اتصالات مكثفة بين القيادات الأمنية والشخصيات الاجتماعية، بهدف احتواء التوتر ومنع أي تصعيد.

وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء فرج سالمين البحسني، التأكيد على أن ما حدث خلال الأيام الماضية يُعد "تمردًا" سيتم التعامل معه وفق القانون، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل مديريات الوادي.

وشهدت مدينة القطن، صباح الأربعاء استمرارًا لمظاهر التأييد الشعبي لانتشار القوات الجنوبية، حيث عبر الأهالي عن دعمهم لخطوات فرض الأمن بعد سنوات من الانفلات والفوضى.

وتشير تقديرات مراقبين إلى أن حضرموت تتجه نحو مرحلة استقرار أمني أكبر، مع تقدم القوات في تنفيذ خطة الانتشار، وسط تأكيد رسمي بأن الملف الأمني "لن يكون خاضعًا لأي قوى خارج إطار الدولة".