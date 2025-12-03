وأضافت أن هذا الترتيب، الحاصل على موافقة أمنية من إسرائيل، سيتم تنسيقه مع مصر تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي تم تطبيقها في يناير 2025.

ودعت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية مرارا إلى إعادة فتح معبر رفح، في وقت تواجه به غزة أزمة إنسانية حادة بعد الحرب التي استمرت عامين.

غارات إسرائيلية

ميدانيا، شنّ الجيش الإسرائيلي ليل و فجر، الأربعاء، سلسلة غارات جوية ومدفعية مكثفة استهدفت بشكل رئيسي حي التفاح ومنطقة السنافور شرقي مدينة غزة، في تصعيد جديد يواصل خلاله خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر الماضي.

وذكرت مصادر ميدانية أن قصفا مدفعيا عنيفا وإطلاق نار من مروحيات ودبابات إسرائيلية استهدف طوال ساعات الفجر المناطق الشرقية لمدينة خان يونس وجنوب شرقي مدينة غزة، تزامنا مع تحليق مكثف للطائرات الحربية فوق جنوب القطاع.

وفي تطور آخر أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الجيش فجّرت روبوتا مفخخا في محيط منطقة السنافور شرق مدينة غزة، كما نسفت مباني سكنية داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" في حي التفاح شرقي غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع متفرقة داخل الحي ومحيطه.

وأدى القصف الليلي إلى إصابة عدد من المواطنين قرب مفترق السنافور، بينما استمرت الطائرات الحربية في تنفيذ غارات متقطعة حتى ساعات الصباح الأولى.

وامتدت الغارات الإسرائيلية لتشمل مناطق أخرى في القطاع، إذ شنت الطائرات الحربية غارات على شرقي خان يونس، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي رفح جنوبي القطاع.