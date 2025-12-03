ويشهد السودان منذ أبريل 2023 نزاعا داميا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وفي أواخر أكتوبر سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، آخر معقل للجيش في إقليم دارفور غربي البلاد.

وقال أحد سكان الأبيّض في تصريح لوكالة فرانس برس مشترطا عدم كشف هويته خوفا من الانتقام، إنه رأى "دخانا يتصاعد من المنطقة" بعد ضربة استهدفت قاعدة الفرقة الخامسة للجيش.

وأفاد شاهد آخر بسماع دوي انفجار ومن ثم "تصاعد سحب الدخان" من ناحية القاعدة العسكرية.

وتبعد الأبيّض نحو 400 كيلومترا عن الخرطوم وتقع إلى جنوب غرب العاصمة، وفيها مطار وهي تقع عند تقاطع استراتيجي يربط الخرطوم بإقليم دارفور في غرب البلاد.

معارك بابنوسة

إلى ذلك، تجدّدت المعارك في بابنوسة الواقعة جنوب غربي الأبيّض وتبعد عنها نحو 400 كيلومتر، وهي آخر معقل للجيش في غرب كردفان.

والثلاثاء، نشرت قوات الدعم السريع لقطات فيديو تظهر مقاتليها داخل قاعدة الفرقة 22 مشاة، مقر قيادة الجيش في المدينة.

وكانت القوات أعلنت، الإثنين، "تحرير" بابنوسة بأكملها بعد صد ما وصفته بأنه "هجوم مفاجئ" لوحدات الجيش.

والثلاثاء، نفى الجيش فقدان السيطرة على المدينة، وقال إن وحداته صدّت الإثنين هجوما جديدا لقوات الدعم السريع.

واتّهم الجيش قوات الدعم السريع بشن ضربات يومية بالمسيّرات والمدفعية رغم إعلانها الأسبوع الماضي هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر من طرف واحد.

كردفان.. معارك مستمرة

وأصبحت كردفان ساحة معركة كبرى مع سعي الجيش إلى إبعاد قوات الدعم السريع عن الطريق السريع الحيوي الذي يربط الخرطوم بدارفور.

في الأثناء، ما زالت الجهود الدولية لإنهاء الحرب متعثّرة.

والشهر الماضي، تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السعي لتحقيق سلام بعدما حضّه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على التدخل. لكن المعارك مستمرة.

والإثنين، أفادت مصادر محلية وحقوقية بمقتل 40 شخصا في قصف استهدف منطقة كُمو بجنوب كردفان.

وقالت مجموعة "محامو الطوارئ" في بيان إنّ "الجيش استهدف في قصف جوي يوم السبت 29 نوفمبر منطقة كُمو التابعة لمحلية هيبان بولاية جنوب كردفان مدرسة حكيمة للتمريض العالي ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من الطلاب وإصابة آخرين بجروح بالغة".