وأكد ترامب أن لديه ثقة كبيرة في الرئيس السوري أحمد الشرع، معربا عن اعتقاده بأنه سيقوم بعمل جيد في إدارة الأوضاع.

وأضاف ترامب، أن مهمة الرئيس السوري ليست سهلة.

وفي سياق متصل، قال موقع "أكسيوس"، الثلاثاء، إن الرئيس ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "التهدئة" فيما يتعلق بالعمل العسكري في سوريا.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله، إن ترامب طلب من نتنياهو "عدم استفزاز" الحكومة السورية.

وأوضح المسؤول أن ترامب أبلغ نتنياهو، أن "القيادة الجديدة في سوريا تسعى لجعلها مكانا أفضل".

ووفق المسؤول فإنه بعد مكالمة نتنياهو وترامب، بدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي غيّر لهجته بشأن سوريا، عندما قال إنه من الممكن التوصل لاتفاق مع السوريين، إن لُبّيت مطالب إسرائيل.

وكان "أكسيوس" قد نقل، الإثنين، عن مسؤولين أميركيين، أن إدارة ترامب أعربت عن قلقها من أن تؤدي الضربات الإسرائيلية المتكررة في سوريا إلى زعزعة استقرار البلاد وتقويض الآمال في التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا.

وأوضح مسؤول أميركي، أن واشنطن طالبت نتنياهو بوقف الضربات في سوريا، وأنه إذا لم يفعل ذلك سيدمر نفسه ويفقد فرصة دبلوماسية ضخمة.

وصرّح نتنياهو الثلاثاء أن ما تتوقعه إسرائيل من الجانب السوري هو إقامة منطقة منزوعة السلاح تمتد من العاصمة دمشق وحتى المنطقة العازلة في الجولان.

وأشار نتنياهو إلى أن "التوجه الإيجابي، وبفهم هذه المبادئ، يمكن أن يقود إلى التوصل لاتفاق مع السوريين"، في تلميح إلى استعداد مشروط لفتح مسار تفاوضي إذا ما تم الالتزام بالمطالب الأمنية الإسرائيلية.