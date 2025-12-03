وأحبطت مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود بريف دمشق، محاولة تهريب كميات كبيرة من الألغام التي كانت متجهة إلى لبنان، وأوقفت أربعة أشخاص متورطين، فيما تم تحييد شخص خامس.

وقال مدير مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود خالد عباس تكتوك في بيان نشرته قناة وزارة الداخلية على تلغرام: "أحبطت وحداتنا الأمنية محاولة تهريب كميات كبيرة من الألغام الحربية كانت متجهة إلى لبنان، وتم ضبط كامل الشحنة".

وأضاف تكتوك: "نفذت الوحدات المختصة مداهمة محكمة أسفرت عن ضبط 1250 لغما حربيا مجهزا بصواعقه، كانت معدة للتهريب إلى ميليشيا (حزب الله) في لبنان، كما أُلقي القبض على أربعة من المتورطين، فيما جرى تحييد الشخص الخامس خلال الاشتباكات مع الدوريات"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضح تكتوك أن هذه العملية "جاءت تتويجا لتحريات دقيقة ومتابعة مستمرة، أسفرت عن تحديد هوية المتورطين ومراقبتهم حتى وصولهم إلى موقع التهريب في منطقة الجَبّة شمال ريف دمشق".

وأشار تكتوك إلى أنه "تمت مصادرة المضبوطات بالكامل، وأُحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".