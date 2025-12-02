ووفق ما نقلت القناة عن مصادر، فإن مقتل الشيخ المتني جاء بعد يومين من اعتقاله من قبل ما يسمى بـ"الحرس الوطني" التابع لشيخ العقل حكمت الهجري، بتهمة التعاون مع الحكومة السورية.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر محلية متطابقة للإخبارية أن "الحرس الوطني" نفذت اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات بعد مقتل الشيخ رائد، واستهدفت عددا من أفراد عائلته وأقاربه".

وتابعت أن "نشطاء من أبناء محافظة السويداء تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، مقطعا مصورا يظهر عناصر الميليشيا وهم يعذبون رجل الدين رائد المتني عقب اعتقاله، ويقومون بحلق لحيته وشاربه عنوة".

وأضافت أنه "في 29 تشرين الثاني الفائت، نفذ ما يسمى بـ"الحرس الوطني" اعتقالات طالت رجال دين ووجهاء من المجتمع المحلي، على خلفية انتقادهم للطريقة التي يدير بها حكمت الهجري شؤون المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشياته في محافظة السويداء".

وكشفت مصادر محلية في محافظة السويداء للإخبارية أن "العصابات الخارجة عن القانون في السويداء تستهدف في حملتها الأمنية جميع الأشخاص الذين يرفضون مشاريع حكمت الهجري بالانفصال، ويتمسكون بوحدة الأراضي السورية".

وأضافت أن "ميليشيا "الحرس الوطني" نفذت حملتها بتعليمات مباشرة من حكمت الهجري، الذي وجه أيضا برفع حالة الجاهزية للمجموعات الخارجة عن القانون وانتشارها في المناطق التي قد تشهد احتجاجات مناهضة له".