وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن عملية طعن وقعت عند مدخل مستوطنة عطيرت شمالي رام الله، مشيرة إلى أن المهاجم تمكن من إصابة إسرائيليين.

وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي الموجودة في المكان أطلقت النار على منفّذ عملية الطعن "وتم تحييده".

وبحسب جهات طبية، إصابة الاثنين كانت طفيفة، وأنهما تلقيا العلاج في الموقع من طواقم الإسعاف الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن جنديا أصيب بجروح خلال عملية طعن نفذها فلسطيني قرب مستوطنة عطيرت شمالي رام الله وتحييد المنفذ.