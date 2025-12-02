ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين قولهما، إن إدارة ترامب أعربت عن قلقها من أن تؤدي الضربات الإسرائيلية المتكررة في سوريا إلى زعزعة استقرار البلاد وتقويض الآمال في التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا.

وأوضح مسؤول أميركي، أن واشنطن طالبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف الضربات في سوريا، وأنه إذا لم يفعل ذلك سيدمر نفسه ويفقد فرصة دبلوماسية ضخمة.

كما ذكر مسؤولون أميركيون، أن البيت الأبيض لم يتلق إشعارا مسبقا بالعملية الإسرائيلية في سوريا، ولم يحذر سوريا من خلال القنوات العسكرية كما فعلوا في حالات سابقة.

وأشار مسؤول رفيع المستوى إلى أن سوريا لا تريد مشكلات مع إسرائيل، وهذا هو الفارق بين الوضع فيها وبين لبنان.

وقال مسؤول أميركي: "نتنياهو يرى، لكنه يرى أشباحا في كل مكان، وبتصرفاته سيحول الحكومة السورية الجديدة إلى عدو".