وستكون هذه الزيارة الخامسة لنتنياهو منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

كما ناقش الزعيمان الوضع في سوريا، حيث حذر ترامب إسرائيل من أي خطوات قد تزعزع استقرار الدولة وقيادتها الجديدة. وقال ترامب على منصة تروث سوشال: "من المهم جدًا أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا - هذه فرصة تاريخية"، داعيًا إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تزعج سوريا أو تعرقل عملية إعادة إعمار استراتيجية للبلاد. وأكد أن الهدف هو تجنب التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة.

وتزامنت المكالمة مع تحركات عسكرية إسرائيلية في ريف القنيطرة، حيث أفادت وكالة سانا بتوغل دورية إسرائيلية مكونة من أربع آليات ودبابتين في تلة الحمرية شمال القنيطرة، بالإضافة إلى توغلات في تل أبو قبيس وصعودًا إلى أعلى التل قرب قرية عين زيوان.

وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف من تصعيد على الحدود السورية الإسرائيلية.

من جهة أخرى، وأفاد مصدر إسرائيلي مطلع لشبكة سي إن إن أن نتنياهو طرح خلال المكالمة طلبه الأخير للعفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في محاكمته بتهم الفساد، دون الاعتراف بالذنب، وهو العفو الذي دعمه ترامب شخصيًا في وقت سابق، بما في ذلك مناشدة هرتسوغ في الكنيست ورسالة لاحقة.