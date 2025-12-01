ووفق العميد المتقاعد محمد سيد تتميز جبار-150 تصميم مدمج ورشيق يجعلها مثالية لتلبية احتياجات التدريب الديناميكي الذي يستدعي سرعة في الاستجابة.

ويوضح أنها تستطيع بلوغ سرعة 200 كم/س، والتحليق لمدة 10 ساعات متواصلة، كما يسمح تصميمها المعياري بتسريع عمليات الصيانة وإعادة التشغيل، ما يجعلها خيارا مناسبا للمهام المتكررة والمكثفة.

المواصفات التقنية:

الطول: 3 أمتار

باع الجناح: 2.2 متر

الوزن الأقصى للإقلاع: 150 كجم

السرعة القصوى: 200 كم/س

مدة الطيران: 10 ساعات

المدى الأقصى: 1,500 كم

JABBAR-200.. قدرة أكبر على التحمل والسيطرة

وقد تم تطوير جبار-200، لتقدم أداء متقدما في مهام التحمل والسيطرة، مع قدرة مميزة على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 14 ساعة.

وتمتاز هذه النسخة بقدرتها على محاكاة تهديدات جوية متطورة، ما يجعلها مناسبة للمهام التدريبية التي تعتمد على الطيران طويل المدى وأنماط الطيران التكيفية.

وتستند جبار-200 إلى هيكل خفيف ووزن إقلاع أقصى يبلغ 200 كجم، ما يمنحها قدرة مناورة محسنة وجاهزية عالية لمهام التدريب المستمرة.

المواصفات التقنية:

الطول: 3.05 متر

باع الجناح: 2.8 متر

الوزن الأقصى للإقلاع: 200 كجم

جبار.. منظومة تضع معايير جديدة

بفضل مرونتها التشغيلية وقدراتها الممتدة، تضع منظومة جبار معيارا جديدا في مجال التدريب الجوي المعتمد على الطائرات المسيرة، لتمنح القوات التدريبية قدرات محاكاة أكثر واقعية، وكفاءة أعلى في مختلف السيناريوهات.