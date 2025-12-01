وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، إن مراسم الافتتاح تضمنت عرضا خاصا لمشروع التصنيع المشترك للهاوتزر، أعقبه فيلمان تسجيليان عن المشروع ومعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية، في حضور كبار القادة العسكريين وممثلي كبرى شركات الصناعات الدفاعية العالمية.

وتعد منظومة الهاوتزر "K9A1 EGY" عيار 155 ملم/52 عيار واحدة من أحدث منظومات المدفعية ذاتية الحركة على مستوى العالم، وتتميز بقدرتها على ضرب الأهداف بدقة على مسافات تتجاوز 40 كيلومترا، إضافة إلى قدرتها على إطلاق عدة قذائف في زمن قصير جدا، ما يمنحها قوة نيرانية عالية وسرعة كبيرة في التعامل مع الأهداف المتحركة والثابتة.

ويمثل المشروع نموذجا للتعاون الاستراتيجي والتصنيع المشترك بين مصر وكوريا الجنوبية، في إطار خطة القاهرة لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري ونقل الخبرات المتقدمة إلى شركات الإنتاج الحربي التابعة للدولة.

وفي هذا السياق، قال وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح إن جناح الوزارة في معرض "EDEX 2025" يضم نموذجا مصغرا لمنظومة الهاوتزر "K9A1 EGY"، مؤكدا أنها تمثل نموذجا عمليا لتوطين الصناعات الدفاعية المتقدمة داخل مصر بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية.

وأضاف أن العمل جار على الانتهاء من تجهيز خط الإنتاج الخاص بالمنظومة داخل أحد مصانع الإنتاج الحربي، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم أول كتيبة من المدافع "K9A1 EGY" إلى تشكيلات القوات المسلحة المصرية خلال النصف الأول من عام 2026.

وأوضح الوزير أن ذخيرة عيار 155 ملم الخاصة بالمدفع تم تصنيعها بالفعل داخل مصانع الإنتاج الحربي المصرية، في تطور يعزز من استقلالية منظومة الإمداد والتسليح، ويدعم قدرة القوات المسلحة على العمل بكفاءة عالية في مختلف الظروف العملياتية.

ويأتي عرض منظومة "K9A1 EGY" في "إيديكس 2025" في وقت تركز فيه مصر على تحديث منظوماتها الدفاعية، ورفع كفاءة قدراتها القتالية، ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وتوسيع قاعدة التصنيع العسكري المحلي.

مواصفات منظومة الهاوتزر "K9A1 EGY":