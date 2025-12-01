وقالت محافظة طوباس، في بيان صحفي إن "القوات الإسرائيلية أعلنت فرض منع التجول حتى إشعار آخر، وذلك بعد يوم واحد من انسحابها من المحافظة بعد عدوان استمر 4 أيام متتالية خلفت خلاله خرابا واسعا في الممتلكات العامة والخاصة ومئات الإصابات والاعتقالات والمداهمات لمنازل المواطنين".

ووفق البيان "انتشرت قوات الاحتلال في أرجاء المدينة وبلدة عقابا و أعادت اقتحام منازل واتخاذها ثكنات عسكرية فيما بدأت الجرافات العسكرية بإغلاق الطرق وتقطيع أوصال المحافظة".

وأوضح البيان أنه "جرى الإعلان عن تعطيل العملية التعليمية بالمحافظة وتعطيل دوام المؤسسات كافة بعد فرض منع التجول وعودة العدوان على المحافظة".

وعلى الصعيد نفسه، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن "قوات الاحتلال اقتحمت بيت فجار جنوب بيت لحم، بأعداد كبيرة وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، واحتجزت 40 مواطنا، وحققت معهم ميدانيا، ثم أطلقت سراحهم".

وأضافت أن "قوات الاحتلال احتجزت 4 مواطنين في العبيدية شرقا وحققت معهم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها".