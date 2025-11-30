وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "قضى على 4 مخرّبين في منطقة البنية التحتية" في منطقة شرق رفح.

وبحسب البيان، فإن الأربعة خرجوا من نفق تحت الأرض في المنطقة.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، أنه قتل العديد من الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك رغم وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه حدد "هويات 6 إرهابيين في مدينة رفح الجنوبية بعد خروجهم من مخبأ تحت الأرض"، وأن سلاح الجو أطلق النار على الرجال، كما اعتقل الجنود إرهابيين اثنين، كانا في أحد المباني.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية أن عشرات الرجال المسلحين تحصنوا في نفق تحت الأرض في منطقة رفح، التي تسيطر عليها إسرائيل، بموجب وقف إطلاق النار. وباءت مفاوضات بشأن مطلبهم بتوفير ممر من بالفشل.