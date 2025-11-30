وبحسب المصدر الأمني، فقد أسفرت الغارة عن مقتل المسؤول العسكري للتنظيم في اليمن "الأهدل" ومرافقه، موضحا أن الأهدل يعد من أبرز قادة الصف الميداني، وكان المسؤول عن أغلب عمليات التنظيم في شبوة وأبين خلال السنوات الماضية.

وتأتي الضربة في إطار سلسلة استهدافات تنفذها الطائرات الأميركية المسيّرة ضد عناصر وقيادات التنظيم في مناطق مأرب وشبوة وأبين.

وشهد وادي عبيدة مطلع الشهر الجاري غارة مماثلة، أدت إلى إصابة القيادي أبي محمد الصنعاني الذي توفي لاحقا متأثرا بجراحه.

كما نفذ مسلحون من التنظيم الأسبوع الماضي هجوما على نقطة أمنية في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، أسفر عن إصابة قائد كتيبة في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويتركز انتشار تنظيم القاعدة في محافظات مأرب والبيضاء ومناطق في شبوة وأبين، ويتعرض بشكل متواصل لضربات من القوات الأمنية المحلية والطيران الأميركي المسيّر.