ووفقما نقلت الصحيفة عن الدبلوماسيين الأوروبيين، فإن رفض إسرائيل السماح لعناصر السلطة الفلسطينية بدخول قطاع غزة، يُعيق التقدم نحو المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام.

وأكدت الصحيفة نقلا عن ذات المصادر، أنه لا يوجد أي تقدم على الإطلاق في مسألة نزع سلاح حماس.

ودعا مسؤولون بارزون في الجيش الإسرائيلي إلى وضع "خطة عملياتية مستقلة" لنزع سلاح حماس في قطاع غزة، حسبما أفادت تقارير صحفية.

وحسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، فإن حماس "تواصل ترسيخ سيطرتها في قطاع غزة، متجاهلة دعوات نزع سلاحها".

وأشار التقرير إلى "تحذير من المؤسسة الأمنية سُمع خلال الأيام الأخيرة في مجلس الوزراء، مفاده أن حماس تعزز قوتها وتعيد بناء قدراتها، وتعود إلى سيطرة شبه كاملة على قطاع غزة".

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن "حماس تعمل على إصلاح البنية التحتية المهمة في غزة".

ووفق التقرير، فقد حذر مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي من "تجاهل حقيقة أن حماس تعزز قدراتها في قطاع غزة وتستعيدها".

وأوضحوا أن "إسرائيل تحتاج إلى وضع خطة عملياتية مستقلة لنزع السلاح من قطاع غزة، لأن الخطة الأميركية لا تقدم حلا لهذا الأمر"، من وجهة نظرهم.

وبموجب بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، انسحب الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة إلى وراء "الخط الأصفر" الذي لا يزال يمنحه السيطرة على أكثر من 50 بالمئة من أراضي القطاع.

لكن الهدنة في الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، لا تزال هشة للغاية مع تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاكها يوميا.