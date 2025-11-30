وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن السيسي شدد في خطابه على أن معاناة الشعب الفلسطيني لا تقتصر على ما يحدث في غزة، بل تمتد إلى الضفة الغربية والقدس.

وأكد السيسي في الخطاب على أن "هذه المأساة الإنسانية المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود تفرض على المجتمع الدولي واجبا إنسانيا وأخلاقيا يتمثل في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل الممكنة"، مشيرا إلى أن هذا الدعم "يمنح الفلسطينيين القدرة على الصمود والأمل في أن قضيتهم لن تُنسى".

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي "دعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته في إعادة بناء ما دمرته الحرب في غزة واستعادة الكرامة الإنسانية للشعب الفلسطيني، من خلال المساهمة في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار".

وأكد السيسي أن "دعم السلطة الفلسطينية يظل هدفا محوريا حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وتقديم الخدمات العامة له بما يستحق من احترام وتقدير".

وفي ختام رسالته، أكد السيسي أن "مصر كانت ولا تزال وستظل تحمل بإخلاص قضية الشعب الفلسطيني، وتسانده في كافة المحافل وعلى كل المستويات حتى يتحقق حلمه المشروع بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".