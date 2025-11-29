وقال الشرع مخاطبا حشدا من مئات الأشخاص بعدما اعتلى درجات قلعة المدينة: "في مثل هذه اللحظات (من العام الماضي) ولدت حلب من جديد، ومع ولادتها ولدت سوريا بأكملها، وفي مثل هذه اللحظات كان يكتب تاريخ جديد لسوريا بأكمله".

وأضاف الشرع "حُررت حلب وشق أمامنا طريق طويل، ببنائها وإعمارها، فإعمار حلب جزء رصين وضروري في بناء سوريا".

وأطل لاحقا من أعلى البرج الرئيسي للقلعة إلى جانب العلم السوري، برفقة وزير الداخلية أنس خطاب. وألقى التحية على المحتشدين.