وقال الجيش في بيان: "في وقت سابق من اليوم (السبت)، حددت قوات الجيش الإسرائيلي اثنين من المشتبه بهم الذين عبروا الخط الأصفر، وقاموا بأنشطة مشبوهة على الأرض، واقتربوا من قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب قطاع غزة، مما شكل تهديدا مباشرا لها".

وتابع: "عقب تحديد الهوية، قامت القوات الجوية الإسرائيلية بالقضاء على المشتبه بهما لإزالة التهديد".

وأكمل: "في حادث آخر هذا الصباح (السبت)، حددت قوات الجيش الإسرائيلي إرهابيا عبر الخط الأصفر واقترب من القوات العاملة في جنوب قطاع غزة، مما شكل تهديدا مباشرا لهم".

وأضاف: "عقب تحديد الهوية، قامت القوات بالقضاء على الإرهابي لإزالة التهديد".