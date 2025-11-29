وأضاف الوزير السوري أن اعتداء إسرائيل في بيت جن هو استمرار لنهج إسرائيل بالتعدي على الأراضي السورية، وأن إسرائيل تحاول جر الحكومة السورية إلى مواجهات عبر استفزازاتها المتكررة.

وتابع: لا نخجل من قول إننا لسنا في موقع قوة بعد "التحرير" ونريد التركيز على النهوض ببلدنا.

من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الدنماركي: الشيباني: "ندين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على بيت جن ونعتبرها انتهاكا للقانون الدولي".

وأفادت وكالة الأنباء السورية، مساء الجمعة، بأن عملية عسكرية إسرائيلية على بلدة بيت جن بريف دمشق، أسفرت عن سقوط 13 قتيلا مدنيا.

وبحسب التقارير، فقد اندلعت المواجهات في بيت جن، بالقرب من منطقة عازلة بمحاذاة هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، بعدما دخلت القوات الإسرائيلية البلدة في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة ستة من جنوده، بينهم ثلاثة بجروح خطيرة، إثر تعرضهم لإطلاق نار خلال عملية اعتقال في جنوب سوريا ليلة الجمعة، وفقا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.