وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بـ"مقتل الطفلين الشقيقين فادي تامر أبو عاصي وجمعة تامر أبو عاصي، بنيران مسيرة إسرائيلية بالقرب من مدرسة الفارابي ببني سهيلا شرقي خان يونس".

ووفق الوكالة: "واصلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، عمليات القصف ونسف منازل المواطنين في مناطق شرقي قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "الطيران المروحي الإسرائيلي أطلق نيرانه شرقي خان يونس جنوبي القطاع".

وكشفت الوكالة عن "إطلاق زوارق حربية إسرائيلية قذائفها في عرض بحر مدينة غزة".

وقُتل 350 فلسطينياً بينهم 130 طفلاً و54 امرأة، بنيران إسرائيلية خلال 47 يوماً من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي.