وأكد المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان صدر السبت، أن مقتل طفلين جراء القصف الإسرائيلي صباح السبت، يعكس، بحسب تعبيره، استمرار ما وصفه بـ"حرب الإبادة" بحق سكان القطاع، مشيرا إلى أن إطلاق النار لم يتوقف وإنما تغيّرت وتيرته.

ودعا قاسم الوسطاء والدول الضامنة والأطراف التي شاركت في الاجتماعات التي عُقدت في شرم الشيخ، إلى التحرك الجاد لوقف ما اعتبره خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على إلزام الجانب الإسرائيلي بتعهداته وفق ما نص عليه الاتفاق.