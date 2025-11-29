وأضاف علبي: "هناك في إسرائيل من لا يريد أن تستعيد سوريا قوتها".

وتابع قائلا إن: "حجج إسرائيل في انتهاكاتها ضد سوريا واهية".

وشدد على أن بلاده "ستعمل على الضغط على إسرائيل دوليا، ونوثّق الانتهاكات".

وأشار علبي إلا أن سوريا "ستطلب من أعضاء الأمم المتحدة أن يضطلعوا بمسؤولياتهم".

وأوضح أنه يجري "الضغط الدبلوماسي للعودة للاتفاق الأمني مع إسرائيل"، مضيفا: "نتحدث عن العودة لاتفاق موجود ولا تنازل عن أي أرض سورية".

ووصف علبي موقف واشنطن من من الحكومة السورية بأنه "متقدم جدا".

واختتم تصريحاته قائلا إن الولايات المتحدة "تريد الاستقرار لسوريا".

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" الجمعة إن عملية عسكرية إسرائيلية في جنوب غربي البلاد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا، في أكبر عملية من نوعها منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

وبحسب التقارير، اندلعت المواجهات في بيت جن، بالقرب من منطقة عازلة بمحاذاة هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، بعدما دخلت القوات الإسرائيلية البلدة في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وأفاد رئيس بلدية بيت جن، وليد عكاش، لوكالة الأنباء الألمانية بأن "عشرات العائلات توجهت نحو مزارع بيت جن، وبلدة سعسع، وقرى أخرى قريبة، بينما انتقل البعض إلى دمشق وريفها"، مضيفا أن "السكان يعيشون في حالة من الخوف".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة ستة من جنوده، بينهم ثلاثة بجروح خطيرة، إثر تعرضهم لإطلاق نار خلال عملية اعتقال في جنوب سوريا الليلة الماضية، وفقا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل الجمعة.

وبيّن الجيش أن جنودا من لواء المظليين الاحتياطي الـ55 خرجوا لتنفيذ عملية اعتقال بحق عناصر من تنظيم "الجماعة الإسلامية"، وذلك استنادا إلى معلومات استخبارية جُمعت خلال الأسابيع الأخيرة تشير إلى نشاطهم في قرية بيت جن السورية وسعيهم لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.