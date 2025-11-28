وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الفعاليات الشعبية تأتي للتأكيد على الوحدة الوطنية ورفض التقسيم.

وأظهرت الصور التي نشرتها الوكالة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة واسعة من المواطنين السوريين وهم يحملون الأعلام الوطنية خلال الاحتفالات.

والخميس، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع السوريين للنزول إلى الشوارع للتعبير عن فرحتهم بمناسبة انطلاق "معركة ردع العدوان" و"إظهار اللحمة والوحدة الوطنية".

وقال الشرع، بحسب صفحات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي: ""أيها الشعب السوري العظيم، أبارك لكم اليوم ذكرى بدء معركة تحرير سوريا بأكملها، معركة ردع العدوان التي عملت على إسقاط النظام المجرم بكامل أركانه".

وتابع الرئيس السوري: "أدعو في هذه المناسبة العظيمة كامل أطياف الشعب السوري بكل فئاته ومكوناته للنزول إلى الساحات والميادين للتعبير عن فرحتهم بهذه المعركة العظيمة وإظهار اللحمة والوحدة الوطنية وسلامة التراب السوري".

وصادف يوم أمس الخميس الذكرى الأولى لانطلاق "معركة ردع العدوان" التي تمت من خلالها السيطرة على مدن الشمال السوري وصولا إلى العاصمة دمشق في 8 ديسمبر الماضي، وهروب الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى روسيا.