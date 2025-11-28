وقال الشرع، الخميس، بحسب صفحات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي: "هنأ الرئيس الشرع الشعب السوري في ذكرى انطلاق عملية ردع العدوان".

وقال الشرع: "أيها الشعب السوري العظيم، أبارك لكم اليوم ذكرى بدء معركة تحرير سوريا بأكملها، معركة ردع العدوان التي عملت على إسقاط النظام المجرم بكامل أركانه".

وتابع الرئيس السوري: "أدعو في هذه المناسبة العظيمة كامل أطياف الشعب السوري بكل فئاته ومكوناته للنزول إلى الساحات والميادين للتعبير عن فرحتهم بهذه المعركة العظيمة وإظهار اللحمة والوحدة الوطنية وسلامة التراب السوري".

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للناشطين وغالبية السوريين بدعوات للخروج بمظاهرات بعد ظهر الجمعة، في أغلب المدن السورية، وتم تحديد مواقع التجمعات في المدن الرئيسية ومنها العاصمة دمشق.

ونقل ناشطون أن الدعوة العامة للخروج في مظاهرات في كافة المحافظات السورية تأكيدا على وحدة الأرض والشعب ورفض مساعي التقسيم التي تسعى لها الميليشيات الانفصالية، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وصادف يوم أمس الخميس الذكرى الأولى لانطلاق "معركة ردع العدوان" التي تمت من خلالها السيطرة على مدن الشمال السوري وصولاً إلى العاصمة دمشق في 8 ديسمبر الماضي، وهروب الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأركان حكمه.