وأكد عبد العاطي أهمية إعادة تأسيس البنية التحتية لقطاع غزة المدمر، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق.

وثمن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي منذ الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية وشاملة في مارس 2024 ، مؤكدا الحرص على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية، مشيرا إلى المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في تحمل أعباء الأزمات الجيوسياسية في المنطقة، وأيضا التحديات المرتبطة بأزمات اللاجئين والمهاجرين، منوها الى الأعباء التي تتحملها مصر نتيجة استضافة ملايين الأجانب بسبب الأزمات في دول الجوار والمنطقة.

و أطلع وزير الخارجية المصري المسؤولة الأوروبية على مستجدات الأوضاع على الأرض بقطاع غزة وجهود تثبيت وقف إطلاق النار اتساقا مع اتفاق شرم الشيخ للسلام، مشيرا إلى الإعداد الجاري لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار وتنمية غزة.

كما رحب عبد العاطي بانعقاد الاجتماع الأول لمجموعة مانحي فلسطين في بروكسل يوم 20 نوفمبر الجاري، معربا عن التطلع إلى مشاركة فعالة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تمويل إعادة الإعمار، مؤكدا أهمية تفعيل ال ليات الأوروبية الداعمة للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية وتعزيز ميزانيتها.

وتناول اللقاء، وفق المصدر، كذلك تطورات الأوضاع في السودان، حيث أدان المسؤول المصري الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في منطقة الفاشر، واستعرض الجهود التي تبذلها مصر في إطار الرباعية الدولية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية.

كما أكد أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية واحترام السيادة السودانية، مؤكدا الحرص على التعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الشأن.

كما تناول اللقاء كذلك التطورات فى لبنان، حيث أكد عبد العاطي ثوابت الموقف المصرى الداعم لوحده وسيادة وأمن واستقرار لبنان.

وجدد وزير الخارجية المصري موقف بلاده الراسخ الداعي إلى احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أية تحركات أو تدخلات من شأنها تقويض استقرار البلاد، داعياً إلى تفعيل عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري.

من جانبها، أشادت المسؤولة الأوروبية بالجهود المصرية الداعمة للسلام والاستقرار فى المنطقة وكذلك بالدور الحيوي الذي اضطلعت به مصر لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية، مشددة على دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية، ومؤكدة الحرص على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر.