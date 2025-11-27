وبحسب القناة، فإن مسؤولا أميركيا في مركز التنسيق المدني العسكري الأميركي في إسرائيل، أشار إلى أن وصول جنود القوة الدولية إلى غزة مقرر في منتصف يناير المقبل.

وأضافت القناة 14، أن المسؤول الأميركي نفسه أكد أن عملية إنهاء نزع سلاح حماس في القطاع متوقعة بحلول نهاية أبريل المقبل.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد كشفت أن 6 فرق تجمع بشكل يومي في مركز التنسيق المدني العسكري الأميركي المقام في إسرائيل قرب قطاع غزة، بحضور ممثلين من 21 دولة، من أجل مناقشة "مستقبل غزة"، لا سيما ما يتعلق بنشر قوة دولية في القطاع.

وفي وقت سابق، قدر الجيش الإسرائيلي أن إنشاء قوة دولية في غزة يتطلب أسابيع إلى بضعة أشهر.

ويعد مشروع "قوة الاستقرار الدولية" أحد العناصر الأساسية في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، إلى جانب نزع سلاح حماس وإقامة سلطة انتقالية.

وفي الوقت الحالي، لا توجد دول عربية وإسلامية كثيرة مستعدة لإرسال جنود للتمركز في القطاع.

وأعربت أذربيجان عن استعدادها المبدئي لإرسال مقاتلين لكن يبدو أنها تراجعت، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وأحد تفسيرات ذلك هو أن تركيا ضغطت عليها للتراجع عن نواياها لأن أنقرة نفسها تريد ملء الفراغ وإرسال جنود إلى غزة، وهو ما ترفضه إسرائيل بشدة.

وتعارض إسرائيل نشر قوات من تركيا وقطر، اللتين تستضيفان مسؤولين من حماس بانتظام، لكنها توافق على نشر قوات من أذربيجان وإندونيسيا.