وفي مقابلة مع قناة "فرانس 24" الفرنسية، وصف عراقجي ما يشاع عن "ضعف إيران بسبب أحداث لبنان"، بأنه "لا يتوافق مع الواقع".

وبشأن الصراع مع إسرائيل والضربات الأميركية، قال عراقجي إن إيران "خرجت منتصرة" من جولة المواجهة الأخيرة، بما في ذلك القصف الأميركي في يونيو.

أما ما يتعلق بالملف النووي، فأوضح وزير الخارجية الإيراني أن طهران "كانت دائما مستعدة للتفاوض"، غير أن "المشكلة تكمن في غياب الإرادة الحقيقية لدى الجانب الأميركي"، على حد قوله.

وأضاف أن الولايات المتحدة "تسعى إلى فرض الإملاءات والشروط بدلا من الدخول في مفاوضات جدية ومنصفة".

وحول دور السعودية كوسيط محتمل بين واشنطن وطهران، أشار عراقجي إلى وجود "ثقة متبادلة" بين الرياض وطهران.

من جانب آخر، نفى حدوث "أي اتصال أو تواصل" مؤخرا مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف أو مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وشدد عراقجي على أن إيران "ليست في عجلة من أمرها للعودة إلى طاولة المفاوضات ما لم يظهر الأميركيون استعدادا حقيقيا للتفاوض".