ووفق بيان الجيش، فقد بدأت العملية خلال ليلة الأربعاء بمشاركة قوات من لواء الكوماندوز ولواء السامرة ولواء منشيه، إلى جانب جهاز الأمن العام (الشاباك) وحرس الحدود، وذلك بعد "رصد استخباراتي أولي لمحاولات عناصر إرهابية التمركز وإنشاء بنية تحتية في المنطقة".

وأضاف البيان أن سلاح الجو شن ضربات جوية في بداية العملية "لعزل المنطقة وتطويقها" قبل بدء القوات البرية مهامها. وبعد الهجمات، باشرت قوات الأمن عمليات تفتيش ومسح عشرات المباني واستجواب مشتبه بهم.

وخلال إحدى عمليات المسح، أعلن الجيش العثور على كاميرا مراقبة ومصادرة أموال قال إنها تابعة لعناصر إرهابية.