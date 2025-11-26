وقال بولس في تغريدة على منصة "إكس": "أقدر فرصة لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان والمستشار الدبلوماسي للرئيس الدكتور أنور قرقاش".

وأضاف: في إطار عملنا المشترك، ومع شركائنا في المجموعة الرباعية، للدفع قدما بالسلام والمساعدات الإنسانية في السودان. نتوقع من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية الالتزام بهدنة إنسانية دون شروط مسبقة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق".

وتابع المسؤول الأميركي: "تعد هذه الهدنة أساسية لإنقاذ الأرواح، وتمثل خطوة حاسمة نحو حوار مستدام، والانتقال إلى حكم مدني، وسلام دائم لشعب السودان".

والاثنين، استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتية، مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية والعربية.

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها التطورات المأساوية للحرب الأهلية في السودان، وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الأزمة بما يسهم في حماية أرواح المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إليهم دون عوائق.

وثمن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في السودان.

وأكد دعم دولة الإمارات لهذه المساعي، ولجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة إلى الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

وأشار إلى دعم دولة الإمارات للمسار السياسي بقيادة مدنية لحل الأزمة، مشدداً على ضرورة بذل كل جهد ممكن لإنهاء هذه الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين.

وخلال اللقاء ، بحث الجانبان عددا من الموضوعات المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.