جاءت تصريحات كاتس خلال جلسة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، نقلت القناة الإسرائيلية السابعة مقتطفات منها.

وأضاف: "لا أعتقد أن حزب الله سيتخلى طوعا عن سلاحه (…) وإذا لم يحدث ذلك، فلن يكون هناك مفر من استخدام القوة مرة أخرى في لبنان".

وأشار كاتس إلى أن الإدارة الأميركية حددت نهاية العام موعدا لنزع سلاح الحزب، قائلا إنه "لا يرى أي مؤشرات عملية" على إمكانية تحقيق ذلك على الأرض.

يأتي ذلك بعد أيام من اغتيال إسرائيل القيادي البارز في حزب الله هيثم الطبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت، في عملية قالت تل أبيب إنها جزء من جهودها "لمنع الحزب من إعادة بناء قدراته".

وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت خطة لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش متابعتها، إلا أن بيروت حملت إسرائيل مسؤولية عرقلة انتشار قواتها في الجنوب بسبب الغارات والانتهاكات المتكررة.