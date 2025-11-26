وقالت قناة الإخبارية السورية إن الانفجار أسفر عن مقتل 5 مدنيين وأن فرق الدفاع المدني تواصل عمليات انتشال من لا يزالون تحت الانقاض.

وكان دوي الانفجار قد سمع في أنحاء بلدة كفر تخاريم، من دون أن تتضح طبيعته.

ولا تزال ظروف الحادث غامضة، بينما لم تصدر أي جهة رسمية أو محلية بيانا يوضح أسباب الانفجار أو ملابساته.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار مصدره مستودع ذخيرة تابع لأحد الفصائل المسلحة، يقع ضمن منطقة مأهولة بالسكان.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لإجلاء المصابين، وسط استنفار أمني ومحاولات للتحقق من أسباب الانفجار والجهة المسؤولة عنه.