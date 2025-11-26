وحسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، فإن حماس "تواصل ترسيخ سيطرتها في قطاع غزة، متجاهلة دعوات نزع سلاحها".

وأشار التقرير إلى "تحذير من المؤسسة الأمنية سُمع خلال الأيام الأخيرة في مجلس الوزراء، مفاده أن حماس تعزز قوتها وتعيد بناء قدراتها، وتعود إلى سيطرة شبه كاملة على قطاع غزة".

وقال إن 13 بلدية من أصل 25 في القطاع "عادت إلى النشاط الكامل، كما نشرت الشرطة ونقاط التفتيش مرة أخرى".

وأوضحت القناة 13 أن "حماس تعمل على إصلاح البنية التحتية المهمة في غزة".

وحسب التقرير، حذر مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي من "تجاهل حقيقة أن حماس تعزز قدراتها في قطاع غزة وتستعيدها".

وأوضحوا أن "إسرائيل تحتاج إلى وضع خطة عملياتية مستقلة لنزع السلاح من قطاع غزة، لأن الخطة الأميركية لا تقدم حلا لهذا الأمر"، من وجهة نظرهم.

ومساء الثلاثاء قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 5 مسلحين، خرجوا "على الأرجح" من نفق في رفح، جنوبي قطاع غزة.

واجتمعت وفود من مصر وقطر وتركيا، الدول الوسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى جانب الولايات المتحدة، لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية.